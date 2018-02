Balcani: premier kosovaro Haradinaj, Strategia Ue su allargamento è "asimmetrica" (2)

- Anche il governo di Pristina, tramite una nota, ha definito "asimmetrica" la strategia di allargamento pubblicato dall'Ue, invitando Bruxelles a maggiore chiarezza in vista della concessione al Kosovo dello status di paese candidato. Diversa l'opinione del presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, il quale ha parlato di "una buona notizia, in quanto per la prima volta gli stati membri Ue, compresi quelli che non hanno riconosciuto il Kosovo, accettano e trattano il Kosovo come uno Stato indipendente e sovrano". "Ci siamo meritati questo (riconoscimento) e abbiamo aspettato a lungo, ma la nostra prospettiva europea è inarrestabile. Il Kosovo continuerà il suo percorso di sviluppo e di integrazione euro-atlantica, adempiendo a tutti i suoi obblighi", ha aggiunto Veseli in un post sul social network in cui ha allegato una foto dell'incontro con il direttore della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova. (Kop)