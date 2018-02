Kosovo: ministro Esteri Pacolli, Strategia Ue su allargamento è "finestra storica" per regione

- La Strategia Ue per l'allargamento ai Balcani occidentali è una "una finestra storica" che offre un'opportunità per il Kosovo per connettersi indubbiamente al comune futuro nell'Ue. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha". A parere di Pacolli, la Strategia diffusa ieri dall'Ue evidenzia il definitivo superamento del problema legato "alla fatica dell'allargamento". In ogni caso, ha precisato, la presenza di paesi "capofila" del processo di integrazione non sarebbe equa e per questo "abbiamo suggerito una prospettiva chiara sullo status di paese candidato per il Kosovo e una chiara cornice temporale per l'apertura dei negoziati di adesione all'Ue".(Kop)