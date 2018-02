I fatti del giorno - Balcani (3)

- Balcani: premier kosovaro Haradinaj, Strategia Ue su allargamento è "asimmetrica" - La Strategia dell'Unione europea per l'allargamento verso i sei paesi dei Balcani occidentali è caratterizzata da un trattamento "asimmetrico" nei confronti del Kosovo. Questa la tesi del primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, come dichiarato dallo stesso capo del governo di Pristina tramite Facebook. Secondo Haradinaj, i risultati raggiunti in questi anni dal Kosovo avrebbero dovuto essere tenuti in maggiore considerazione da Bruxelles. "Siamo consapevoli delle sfide di fronte a noi; è estremamente importante per l'Ue fornire una politica chiara verso il Kosovo, al fine di avanzare nel processo di integrazione e non mettere a rischio i nostri risultati comuni per la pace sostenibile e la stabilità nella regione", ha detto il premier kosovaro aggiungendo: "Queste sono anche le aspettative per i cittadini del Kosovo, che si aspetta dall'Ue un trattamento uguale per tutti i cittadini europei". (segue) (Res)