Serbia-Usa: ministro Esteri Dacic il prossimo 8 febbraio a Washington per National prayer breakfast

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, parteciperà il prossimo 8 febbraio alla National prayer breakfast che si terrà a Washington. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Beta", l'evento si terrà presso l'hotel Hilton e conterà la presenza di circa 3.500 ospiti provenienti da oltre 100 paesi. Il ministro Dacic si recherà a Washington dopo avere presenziato a New York, domani 7 febbraio, alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in cui sarà esaminato il rapporto trimestrale sul lavoro dalla missione Onu in Kosovo (Unmik). (Seb)