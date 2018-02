Balcani: capo ufficio presidenza Kosovo, Ue deve offrire prospettiva unica a paesi regione (2)

- "Per due decenni l'Unione europea e gli Stati Uniti non sono riusciti a risolvere i problemi nei Balcani", ha dichiarato nei giorni scorsi il premier kosovaro Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente "Ktv". "Se l'Ue e Washington non investono le loro energie qua (nei Balcani), penso che l'intera regione ne risentirà", ha detto Haradinaj evidenziando una "situazione insostenibile se il Kosovo sarà tenuto a tempo indeterminato in un limbo". "Siamo riconosciuti da 23 paesi membri dell'Ue, e anche i cinque rimanenti dovrebbero riconoscere il Kosovo", ha osservato il premier sottolineando che a livello mondiale sono "oltre 100" i paesi che hanno riconosciuto l'indipendenza di Pristina. Il Kosovo ha più volte espresso disappunto per il fatto che Serbia e Montenegro vengono considerate dall'Ue come "capofila" tra i paesi dei Balcani occidentali nel percorso di integrazione, con una chiara prospettiva che manca invece per gli altri Stati. (segue) (Kop)