I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: ministro Esteri albanese Bushati invita Grecia a riconoscere indipendenza Pristina - L'Albania auspica che la Grecia possa riconoscere l'indipendenza del Kosovo: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Tirana, Ditmir Bushati, in un'intervista alla televisione pubblica greca ripresa dai media di Pristina. Secondo Bushati, un'eventuale decisione in questo senso da parte del governo di Atene sarebbe "la cosa giusta da fare". A parere del ministro degli Esteri albanese, inoltre, il riconoscimento del Kosovo da parte della Grecia sarebbe "un investimento per la stabilità della nostra regione". La Grecia, insieme a Spagna, Cipro, Slovacchia e Romania, è uno dei cinque paesi dell'Unione europea che ancora non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Res)