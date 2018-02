Serbia: relatore Ue McAllister, riforme necessarie per integrazione Balcani occidentali (2)

- Nella giornata di domani è prevista la presentazione da parte della Commissione Ue all'europarlamento della nuova Strategia per l'allargamento dell'Unione verso i Balcani occidentali. Secondo fonti della stampa serba, il documento prevede il raggiungimento di un accordo sulla normalizzazione dei rapporti con il Kosovo entro il 2019. Nel documento sarebbe inoltre indicato il 2025 come anno d'ingresso a pieno titolo per Belgrado nell'Unione. Il piano della Commissione punta anche l'attenzione sui diritti civili e indica il 2023 come possibile anno per la chiusura dei capitoli negoziali. Le stesse tempistiche vengono indicate anche per il Montenegro. "Con una forte volontà politica, l'attuazione delle riforme e l'individuazione di soluzioni nei contenziosi con i vicini, la Serbia e il Montenegro dovrebbero essere pronti per l'adesione (all'Ue) entro il 2025", si legge nella bozza secondo quanto riferisce "Beta". (segue) (Seb)