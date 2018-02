Balcani: nuova strategia Ue sarà presentata domani a Strasburgo (3)

- Il processo che verrà delineato per l'adesione nella strategia sarà un processo basato sul merito. Per la Commissione europea, è infatti essenziale che tutti i partner della regione si sentano incoraggiati nel loro percorso di adesione, ma nella consapevolezza che sta soprattutto a questi ultimi dettare il ritmo del processo. A palazzo Berlaymont sono in molti a ritenere che si sia di fronte a un'opportunità storica nell'integrazione dei Balcani nell'Ue. La strategia che sarà presentata domani dovrebbe dunque ribadire che le porte dell'Unione sono aperte, e che Bruxelles vuole che tutti i partner sfruttino quest'opportunità. Non solo i paesi più avanzati nel percorso di adesione, come Serbia e Montenegro, ma anche ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e Albania, che aspettano un via libera per cominciare i negoziati di adesione, la Bosnia, che è nella fase di compilazione del questionario per lo status di adesione, e il Kosovo, che nel 2015 ha firmato l'Accordo di stabilizzazione e associazione (Asa). (Beb)