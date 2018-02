I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: fonti stampa, strategia allargamento Ue non parla di processo integrazione Pristina - La Strategia per l'allargamento dell'Ue verso i Balcani occidentali non tratterebbe le tappe del processo di integrazione del Kosovo. E' quanto riporta il "Gazeta express", precisando di avere preso visione dell'ultima bozza del documento che dovrà essere presentato domani dalla Commissione dinanzi ai deputati del parlamento europeo. Secondo il mezzo d'informazione kosovaro, Pristina viene nominata solo in relazione al dialogo con Belgrado e al processo di normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Il "Gazeta express" aggiunge che la Strategia prevede la normalizzazione dei rapporti entro il 2019 per "assicurare la membership alla Serbia" che potrebbe entrare in Ue nel 2025 come il Montenegro. Secondo "Gazeta express", inoltre, appare non definito nel lungo termine il fatto che "il Kosovo è uno stato e un potenziale candidato per la membership Ue". A causa delle discordanze fra gli stati membri sul riconoscimento del Kosovo come stato, secondo il mezzo d'informazione di Pristina, e a causa della mancanza di progressi da parte del Kosovo in molti settori chiave per il processo d'integrazione, i rapporti fra Pristina e le istituzioni Ue si sarebbero fatti più tesi. (segue) (Res)