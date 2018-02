Kosovo: Hoti (Ldk) incontra direttore Ufficio Ue a Pristina, focus su situazione locale e accordo demarcazione confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del gruppo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Avdullah Hoti, insieme ad un gruppo di deputati della stessa formazione, ha incontrato il direttore dell’Ufficio Ue a Pristina, Natalija Apostolova. Come riferisce il quotidiano “Telegrafi”, durante la riunione si è discusso della situazione nel paese balcanico, e in particolare della demarcazione dei confini fra Kosovo e Montenegro. Hoti ha espresso il disappunto dell’Ldk rispetto alla decisione della presidenza dell’assemblea nazionale di Pristina di posticipare il voto sulla demarcazione dei confini. Apostolova ha invece sottolineato le priorità stabilite dall’Unione europea per il prossimo futuro. (Kop)