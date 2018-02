Kosovo: leadership Vetevendosje incontra direttore ufficio Ue Apostolova

- Il leader del movimento Vetevendosje Albin Kurti ha incontrato il direttore dell’ufficio dell’Ue per il Kosovo, Natalija Apostolova. All’incontro era presente anche il capogruppo parlamentare di Vetevendosje nell’assemblea nazionale di Pristina, Glauk Konjufca, come riferisce l’emittente “Rtk”. Al centro della riunione sono stati gli sviluppi delle istituzioni kosovare, la situazione socio-economica nel paese e le sfide relative all’integrazione a livello nazionale. “Entrambe le parti hanno concordato sull’importanza dell’integrazione del Kosovo nell’Unione europea, per migliorare la cooperazione in termini economici, sociali e di giustizia fra Pristina e Bruxelles”, si legge in un comunicato pubblicato da Vetevendosje. (segue) (Kop)