Kosovo: movimento Vetevendosje rimane contrario a ratifica accordo confini con Montenegro

- Il movimento Vetevendosje, partito politico dell'opposizione di sinistra in Kosovo, non intende cambiare la sua posizione sulla ratifica dell'accordo per la demarcazione dei confini con il Montenegro. Lo ha dichiarato il deputato del movimento Arberie Nagavci, in conferenza stampa come riportato dal quotidiano "Koha". Secondo Nagavaci è assurdo che il testo dell'accordo venga inviato all'Assemblea nazionale per la ratifica "invece di inviarlo alla procura", considerati diversi rilievi contrari alla legislazione del paese. Il portavoce di Lista serba, Igor Simic, ha fatto sapere invece che il partito non ha ancora assunto una posizione ufficiale sul tema della demarcazione dei confini con il Montenegro. (segue) (Kop)