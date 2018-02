Kosovo: presidente Thaci indirizza governo in vista del 10mo anniversario indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha fatto molti progressi dalla dichiarazione di indipendenza dieci anni fa: lo ha dichiarato oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci, parlando al governo di Pristina come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Come evidenziato da Thaci", solo dieci anni fa, il nord del paese era sotto controllo di strutture illegali, mentre ora la situazione è differente". Il capo dello Stato ha invitato il governo a procedere con la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro, in modo da "adempiere ai criteri rimanenti per la liberalizzazione dei visti" e ha completare la trasformazione delle Forze di sicurezza in Esercito "preservando i legami di amicizia con gli alleati internazionali". Per quanto riguarda il dialogo con la Serbia, Thaci ha detto che Pristina rappresenta un "modello per le relazioni di buon vicinato". (Kop)