Usa-Venezuela: segretario di stato Tillerson non esclude sanzioni contro il greggio di Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno valutando di vietare le vendite di petrolio dal Venezuela. Lo riferiscono media statunitensi citando quanto affermato dal segretario di Stato Usa Rex Tillerson in visita il America latina. Tillerson si è detto preoccupato della situazione politica in cui versa il paese, tra i principali produttori di greggio al mondo. Washington ha criticato a più riprese la politica del presidente venezuelano, Nicolas Maduro e il capo della diplomazia statunitense nel commentare negativamente la posizione di Maduro sulla democrazia ha anche anticipato che in vista delle prossime elezioni nel paese è difficile che l’attuale leadership possa durare. La diplomazia statunitense chiede al presidente venezuelano di “tornare al rispetto della Costituzione, ripristinare il parlamento legittimamente eletto e ricorrere ad elezioni libere ed eque”. Washington ha comunque pronte forme di pressione nei confronti di Maduro a cominciare dalla principale fonte di reddito di Caracas, il petrolio. Sanzioni nei confronti del greggio venezuelano comportano tuttavia anche rischi per gli Usa, tenendo presente che il paese dell’America latina si è classificato, il 28 gennaio scorso, il settimo maggior esportatore di petrolio negli Stati Uniti, mentre nel 2016 era il terzo principale esportatore. Per le raffinerie collocate nel Golfo del Messico, il Venezuela è tra le principali fonti di greggio, ancor prima dell’Arabia Saudita. (Res)