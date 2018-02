Kosovo: premier Haradinaj, Pristina non può essere tenuta "in un limbo" a tempo indeterminato (6)

- Fonti citate da "Koha Ditore" evidenziano che un rilancio del confronto verso una soluzione alla questione dei confini kosovaro-montenegrini sarebbe possibile nel caso si raggiungesse un'intesa per una dichiarazione congiunta dei governi Pristina e Podgorica, la quale contenga assicurazioni sul fatto che l'attuale versione dell'accordo "potrà essere modificata nel caso emergano nuovi elementi". "Appare realistico che Podgorica possa accettare un compromesso simile", ha dichiarato una fonte del quotidiano kosovaro parlando di contatti in corso tra i due governi. Con questa soluzione di compromesso, che lascia aperto lo spazio ad un eventuale revisione dell'accordo sui confini come voluto da Haradinaj, il parlamento di Pristina potrebbe superare lo stallo e ratificare l'accordo sui confini con Podgorica, precondizione posta dall'Ue per la liberalizzazione dei visti. (segue) (Kop)