Serbia: fonti stampa, Strategia Ue prevede normalizzazione con Pristina entro 2019 e adesione nel 2025

- La Strategia dell'allargamento Ue verso i Balcani occidentali prevede il raggiungimento di un accordo sulla normalizzazione dei rapporti con il Kosovo entro il 2019: è quanto riferisce l'agenzia di stampa serba "Beta", precisando di avere avuto visione dell'ultima bozza del documento stilata dalla Commissione europea. Nel documento sarebbe inoltre indicato il 2025 come anno d'ingresso a pieno titolo per Belgrado nell'Unione. Il piano della Commissione punta anche l'attenzione sui diritti civili e indica il 2023 come possibile anno per la chiusura dei capitoli negoziali. Le stesse tempistiche vengono indicate anche per il Montenegro. "Con una forte volontà politica, l'attuazione delle riforme e l'individuazione di soluzioni nei contenziosi con i vicini, la Serbia e il Montenegro dovrebbero essere pronti per l'adesione (all'Ue) entro il 2025", si legge nella bozza secondo quanto riferisce "Beta". (segue) (Seb)