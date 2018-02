Kosovo: presidente Thaci auspica accordo con Serbia nel 2018

- Il 2018 sarà decisivo per i rapporti tra Serbia e Kosovo e nell'anno potrebbe essere siglato "un accordo storico" per la normalizzazione dei rapporti. E' quanto auspica il presidente Hashim Thaci, in un'intervista alla stampa internazionale ripresa dai media locali. Commentando l'inizio delle attività del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Thaci ha detto di non temere tale istituzione in quanto è "pronto a rispondere ad ogni momento e in ogni circostanza". "Non ho niente da nascondere", ha dichiarato Thaci rimarcando tuttavia la sua tesi secondo tale Tribunale è "un'ingiustizia storica" contro il Kosovo. Secondo il presidente, "il Kosovo non ha attaccato nessuno" nel conflitto degli anni Novanta, ma si è solamente "difeso dal genocidio di Slobodan Milosevic".(Kop)