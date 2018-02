Serbia-Austria: presidente Vucic, Vienna sostenga accordi fra serbi e albanesi su questione kosovara (2)

- Occorre piuttosto, ha detto Vucic, rispettare qualunque accordo che possa essere raggiunto dalla parte serba e da quella albanese, perché solo questo può essere garanzia di futuro e di sicurezza nei Balcani occidentali. Il presidente austriaco ha dichiarato nel corso della conferenza stampa che "può essere trovata una soluzione se esiste la buona volontà da entrambe le parti". Nell'Unione europea, ha aggiunto, esiste "una grande moderazione" quando si parla di questioni aperte fra gli stati, perché l'Unione ha già avuto un'esperienza negativa con il problema fra Slovenia e Croazia come pure con altre questioni aperte "importate" con l'adesione di nuovi stati membri. "Per questo l'Ue non accoglie volentieri nuovi membri con questioni aperte sui confini", ha osservato il presidente austriaco, aggiungendo di essere convinto che attraverso un dialogo costante fra Belgrado e Pristina possa essere individuata una soluzione. (Seb)