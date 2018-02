Serbia-Kosovo: ministro Giustizia Kuburovic smentisce dichiarazioni Procura kosovara, "pronti a collaborare"

- Il ministero della Giustizia della Serbia è pronto a collaborare con gli organismi giudiziari kosovari: lo ha dichiarato il ministro della Giustizia di Belgrado, Nela Kuburovic, secondo quanto riferisce una nota ministeriale. La Kuburovic ha così replicato alle dichiarazioni giunte dalla Procura kosovara secondo cui la Serbia non collabora nella ricerca del responsabile dell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic avvenuto il 16 gennaio a Mitrovica, nel nord del Kosovo. La Kuburovic ha precisato che i dati richiesti dalla Procura kosovara a quella contro il crimine organizzato della Serbia saranno inviati una volta che quest'ultima li avrà raccolti, e il ministero della Giustizia provvederà a trasmetterli alle autorità competenti in Kosovo. La Kuburovic ha infine osservato che ad oggi non sono ancora pervenuti a Belgrado i dati richiesti da parte serba sullo stesso caso agli organismi giudiziari di Pristina. (segue) (Seb)