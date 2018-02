Kosovo: premier Haradinaj, Assemblea nazionale divisa su accordo confini con Montenegro (2)

- Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri kosovaro Behnet Pacolli ha minacciato di lasciare la coalizione di governo se non sarà ratificato "entro 10-15 giorni" l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. "Il governo del Kosovo sarà responsabile nel caso di una mancata ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, ha affermato Pacolli, ministro degli Esteri e leader del partito Alleanza per il Nuovo Kosovo (Akr). "Questo governo non avrebbe più senso, se la ratifica dell'accordo non verrà raggiunta entro 10 o 15 giorni", ha detto Pacolli sottolineando che "questa è la scadenza prevista per avanzare verso la liberalizzazione dei visti nell'Ue quest'anno". Pacolli ha anche commentato l'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), definendola "terribile e spaventosa". Il partito da lui guidato, ha precisato il ministro, non sosterrà tali piani quando saranno votati nell'Assemblea nazionale di Pristina. (segue) (Kop)