Kosovo: movimento Vetevendosje rimane contrario a ratifica accordo confini con Montenegro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro è già stato siglato", ha spiegato ieri in un'intervista all'emittente "Rtk", il premier montenegrino Dusko Markovic, specificando che non sarà possibile neanche portare la questione davanti ad un arbitrato internazionale. Per questo, il premier montenegrino ha invitato il parlamento di Pristina ha ratificare l'attuale versione dell'accordo di demarcazione dei confini, "per aprire prospettive positive per il Kosovo, il Montenegro e l'intera regione balcanica". L'Assemblea nazionale di Prisitna rimane divisa sulla questione, come confermato dal premier Ramush Haradinah aggiungendo che "l'attuale versione dell'accordo manca del sostegno della maggioranza dei parlamentari". In ogni caso, ha precisato il premier, questo non impedisce all'ufficio di presidenza del parlamento di mettere in calendario il voto sulla ratifica dell'accordo. (segue) (Kop)