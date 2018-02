Kosovo: premier albanese Rama "preoccupato" da abolizione Tribunale Uck e delimitazione confini con Montenegro (2)

- "E' ingiusto per il Kosovo, e strategicamente fatale che invece di concentrarsi a risolvere i problemi con la Serbia, creino un altro problema", ha detto Rama invitando la leadership kosovara "a varare il prima possibile l'accordo di delimitazione e non fare il 'figlio negato' di quelli che lo hanno fatto nascere". A suo parere le manovre politiche che hanno portato al potere l'attuale coalizione di governo "hanno ridotto le capacità del Kosovo". Per quanto riguarda l'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo, Rama concorda sulle preoccupazioni relative al suo operato "ma ciò non potrà essere trasformato in un'azione caotica, non coordinata e per di più che non ha il sostegno di quelli che sono i suoi padrini", ha ribadito Rama. (Alt)