Kosovo: premier Haradinaj, Pristina non può essere tenuta "in un limbo" a tempo indeterminato (2)

- "Il governo del Kosovo sarà responsabile nel caso di una mancata ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, ha affermato Pacolli, ministro degli Esteri e leader del partito Alleanza per il Nuovo Kosovo (Akr). "Questo governo non avrebbe più senso, se la ratifica dell'accordo non verrà raggiunta entro 10 o 15 giorni", ha detto Pacolli sottolineando che "questa è la scadenza prevista per avanzare verso la liberalizzazione dei visti nell'Ue quest'anno". Pacolli ha anche commentato l'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), definendola "terribile e spaventosa". Il partito da lui guidato, ha precisato il ministro, non sosterrà tali piani quando saranno votati nell'Assemblea nazionale di Pristina. (segue) (Kop)