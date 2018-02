Kosovo: premier Haradinaj, Pristina non può essere tenuta "in un limbo" a tempo indeterminato (3)

- "Il Kosovo deve ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro", ha ribadito nei giorni scorsi il presidente Hashim Thaci, scrivendo tramite la sua pagina ufficiale di Facebook come riportato da diversi media kosovari. "Pochi giorni ci dividono dalla pubblicazione della strategia sull'integrazione europea dei Balcani occidentali da parte del Consiglio d'Europa", ha affermato Thaci aggiungendo che è presente ora "un'opportunità storica" per il Kosovo di essere incluso in una strategia chiara per l'integrazione europea. "Questa chiarezza, così come la libertà di movimento senza visti, sarebbero una buona notizia per ogni cittadini del Kosovo, nell'anniversario dei dieci anni dall'indipendenza del paese", ha affermato il presidente kosovaro. Per questo, secondo Thaci, la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro "è nell'interesse dei cittadini kosovari". (segue) (Kop)