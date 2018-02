I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: premier Haradinaj, Pristina non può essere tenuta "in un limbo" a tempo indeterminato - Per due decenni l'Unione europea e gli Stati Uniti non sono riusciti a risolvere i problemi nei Balcani. Lo pensa il premier Ramush Haradinaj, secondo quanto dichiarato dallo stesso capo del governo di Pristina in un'intervista all'emittente "Ktv". "Se l'Ue e Washington non investono le loro energie qua (nei Balcani), penso che l'intera regione ne risentirà", ha detto Haradinaj evidenziando una "situazione insostenibile se il Kosovo sarà tenuto a tempo indeterminato in un limbo". "Siamo riconosciuti da 23 paesi membri dell'Ue, e anche i cinque rimanenti dovrebbero riconoscere il Kosovo", ha osservato il premier sottolineando che a livello mondiale sono "oltre 100" i paesi che hanno riconosciuto l'indipendenza di Pristina. Haradinaj non ha voluto rispondere ad una domanda sull'eventualità, prospettata dal ministro degli Esteri kosovaro Behnet Pacolli, il quale ha minacciato di lasciare la coalizione di governo se non sarà ratificato "entro 10-15 giorni" l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. (segue) (Res)