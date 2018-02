Kosovo-Serbia: procuratore Lumezi, nuove prove in indagini su omicidio Ivanovic

- Ci sono nuove prove nelle indagini sull'uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic: lo ha annunciato oggi il capo procuratore kosovaro, Aleksander Lumezi, come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Secondo quanto dichiarato dal procuratore kosovaro, inoltre, la Serbia non starebbe collaborando con le autorità di Pristina per quanto riguarda lo scambio di informazioni sull'omicidio avvenuto lo scorso 16 gennaio a Mitrovica Nord. Attualmente due procuratori - un albanese e un serbo - stanno conducendo le indagini presso la procura di di Mitrovica sull'omicidio di Ivanovic. "Abbiamo alcune prove, che sono state raccolte fino ad ora, ma dovrebbe essere fatto di più al fine di prendere azioni e scoprire gli autori di questi crimine", ha dichiarato Lumezi al portale "Arbresh.info". Secondo quanto affermato, Belgrado, dopo avere voluto collaborare con Pristina per fare chiarezza sul caso, starebbe prendendo tempo sullo scambio di informazioni. (segue) (Kop)