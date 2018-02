Serbia: fonti stampa, Strategia Ue prevede normalizzazione con Pristina entro 2019 e adesione nel 2025 (2)

- La Commissione, si legge ancora, nel 2021 metterà a punto un documento contenente la valutazione degli effetti della futura integrazione dei Balcani occidentali sui punti chiave della politica europea, come la libertà di movimento dei cittadini, l'agricoltura, le politiche di coesione e il bilancio. Sempre secondo quanto riferisce "Beta", infine, il documento prevede che l'accordo sulla normalizzazione fra Belgrado e Pristina consenta "un progresso sostanziale" del Kosovo nel percorso di integrazione europea. Nel 2019 si prevede anche l'apertura dei negoziati di adesione per Albania ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), e nello stesso anno la Bosnia Erzegovina potrebbe ottenere lo status di paese candidato. (Seb)