I fatti del giorno - Balcani (4)

- Difesa: ministro macedone Sekerinska sostiene piani per creazione Esercito in Kosovo - Il ministro della Difesa macedone Radmila Sekerinska ha incontrato oggi a Pristina il ministro per le Forze di sicurezza kosovaro Rustem Berisha. La stampa locale evidenzia che nell'incontro si è concordato sulla necessità di avviare azioni di addestramento congiunte degli agenti di sicurezza. "Mi aspetto la firma di un piano di cooperazione nel 2018", ha dichiarato Sekerinska in conferenza stampa, aggiungendo che "l'adesione alla Nato e le relazioni di buon vicinato sono le priorità del governo macedone". Il ministro della Difesa di Skopje ha detto anche di sostenere il processo per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare. (segue) (Res)