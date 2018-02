Balcani: capo ufficio presidenza Kosovo, Ue deve offrire prospettiva unica a paesi regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prospettiva comune per tutti i paesi dei Balcani occidentali nel percorso di integrazione europea è l'unica soluzione per garantire relazioni di buon vicinato nella regione. Questo il parere del capo dell'ufficio presidenziale kosovaro, Bekim Collaku, in un articolo sul portale "EUobserver", in vista della prossima pubblicazione della strategia della Commissione europea sui Balcani occidentali. "E' cruciale che tutti noi siamo trattati equamente nella strategia e che ci venga data la stessa prospettiva sull'integrazione", ha dichiarato Collaku, precisando che "inevitabilmente ogni discorso su Stati guida (del percorso verso l'Ue) rende gli altri discriminati". A parere del capo dell'ufficio del presidente Hashim Thaci, "l'Ue deve imparare dagli errori del passato e non permettere che uno Stato acceda solo per bloccare potenziali future adesioni dei suoi avversari politici". (segue) (Kop)