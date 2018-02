Montenegro-Kosovo: premier Markovic invita Pristina a ratificare accordo confini "per avanzare verso l'Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe essere più aperta verso i Balcani occidentali: serve un chiaro messaggio relativo all'allargamento verso questa regione. Lo ha affermato il premier montenegrino Dusko Markovic, in un'intervista rilasciata all'emittente kosovara "Rtk" in vista della sua visita ufficiale a Pristina, dove è atteso il 6 febbraio. Il premier montenegrino ha precisato che, certamente, tale prospettiva "chiara" deve riguardare anche il Kosovo, paese con cui Podgorica "non ha questioni aperte". "L'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro è già stato siglato", ha spiegato infatti Markovic, specificando che non sarà possibile neanche portare la questione davanti ad un arbitrato internazionale. Per questo, il premier montenegrino ha invitato il parlamento di Pristina ha ratificare l'attuale versione dell'accordo di demarcazione dei confini, "per aprire prospettive positive per il Kosovo, il Montenegro e l'intera regione balcanica". (segue) (Kop)