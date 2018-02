Montenegro-Kosovo: premier Markovic invita Pristina a ratificare accordo confini "per avanzare verso l'Ue" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo deve ratificare urgentemente l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, ha ribadito nelle scorse settimana dal direttore della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova. La rappresentante dell'Ue in Kosovo ha invitato le autorità di Pristina a "non rimanere ostaggio di alcuni individui" ma di ricordare che l'accordo sui confini è "nell'interesse nazionale". Come sottolineato dalla rappresentante Ue, la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro è uno dei due elementi che rimangono per ottenere la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'area Schengen. Un invito a ratificare l'attuale versione dell'accordo è arrivato nei giorni scorsi anche dal capo dello Stato Hashim Thaci. (Kop)