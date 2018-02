Kosovo: ministro Esteri russo Lavrov chiede ruolo attivo dell'Osce nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia vorrebbe un maggiore impegno da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Euorpa (Osce) per rafforzare la sicurezza in Kosovo. Questo l'invito del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, dopo l'incontro di oggi con l'omologo italiano e presidente di turno dell'organizzazione con sede a Vienna, Angelino Alfano. "Vorremo vedere un ruolo attivo dell'Osce in Kosovo al fine di risolvere le questioni rilevanti nel pieno rispetto della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu", ha dichiarato Lavrov in riferimento alla risoluzione adottata nel 1999 per offrire una soluzione al conflitto della fine degli anni Novanta nei Balcani.(Rum)