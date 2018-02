Kosovo: sei anni di carcere al "signore della droga nei Balcani"

- Il Tribunale penale di primo grado di Pristina ha condannato Naser Kelmendi a sei anni di carcere. Come sottolinea il portale d'informazione "Gazeta Express", Kelmendi, noto come "il signore della droga nei Balcani", è stato ritenuto colpevole di "possesso non autorizzato con l'intento di distribuire, vendere e esportare o importante pericolose droghe". La Corte ha invece scagionato Kelmendi dalle accuse per l'uccisione di Ramiz Delacic, mentre alla condanna dovrebbero essere tolti gli anni di carcere già scontati agli arresti domiciliari dal cittadino kosovaro.(Kop)