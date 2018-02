Kosovo: premier Haradinaj, Pristina non può essere tenuta "in un limbo" a tempo indeterminato (7)

- Nei giorni scorsi il vicepremier Fatmir Limaj ha ribadito che il governo di Pristina sta cercando di costruire un "consenso nazionale" sulla questione dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi dalla stampa locale, ci sarebbero divisioni tra due maggiori partiti governativi, Partito democratico del Kosovo (Pdk) e Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). "L'attuale accordo (quello raggiunto nel 2015) sarà scartato dal parlamento. Questo aprirà poi la strada ad un arbitrato internazionale o a negoziati su un nuovo accordo con il Montenegro. La mia speranza è trovare un accordo con il Montenegro su un arbitrato internazionale", aveva dichiarato a dicembre il premier Ramush Haradinaj, auspicando una soluzione in materia in modo da permettere la liberalizzazione dei visti Ue con il Kosovo. (segue) (Kop)