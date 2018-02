Speciale difesa: Kosovo, secondo presidente Thaci Tribunale speciale Uck non sarà abolito

- La legge sul Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) non sarà abrogata: lo ha detto ieri il presidente kosovaro, Hashim Thaci, secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". "Questa posizione è la posizione del Kosovo", ha precisato Thaci scartando le possibilità di successo dell'iniziativa parlamentare per l'abolizione del Tribunale speciale Uck. Secondo il presidente kosovaro, nel 2015, istituendo il Tribunale, "il Kosovo ha scelto il minore tra due mali". (Kop)