Speciale difesa: Kosovo, premier albanese Rama "preoccupato" da abolizione Tribunale Uck e delimitazione confini con Montenegro

- Il premier albanese Edi Rama si è detto "profondamente preoccupato" degli ultimi sviluppi in Kosovo, relativi sia ai tentativi di abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'ex Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) che alla mancata ratifica dell'accordo di delimitazione dei confini terrestri con il Montenegro. "Sono riusciti a creare dal nulla, un problema, e con estrema velocità a mettere in dubbio le relazioni con tutti quelli che hanno fatto nascere lo Stato democratico del Kosovo", ha dichiarato ieri sera Rama invitato al talk show "Real story", sull'emmittente televisiva albanese "Vizion Plus". Riferendosi alla questione della delimitazione dei confini con il Montenegro Rama è stato critico nei confronti del premier kosovaro Ramush Haradinaj per aver "trasferito al governo, un pericolosissimo alibi usato per fini elettorali quand'era in opposizione"."E' ingiusto per il Kosovo, e strategicamente fatale che invece di concentrarsi a risolvere i problemi con la Serbia, creino un altro problema", ha detto Rama invitando la leadership kosovara "a varare il prima possibile l'accordo di delimitazione e non fare il 'figlio negato' di quelli che lo hanno fatto nascere". A suo parere le manovre politiche che hanno portato al potere l'attuale coalizione di governo "hanno ridotto le capacità del Kosovo". Per quanto riguarda l'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo, Rama concorda sulle preoccupazioni relative al suo operato "ma ciò non potrà essere trasformato in un'azione caotica, non coordinata e per di più che non ha il sostegno di quelli che sono i suoi padrini", ha ribadito Rama. (Alt)