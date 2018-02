Ue-Balcani: nuova strategia Ue sarà presentata il 6 febbraio a Strasburgo (2)

- Un'altra tappa essenziale sarà la visita nella regione del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, per preparare il vertice Ue dei Balcani occidentali che si terrà a Sofia nel mese di maggio. L'integrazione dei Balcani occidentali è anche una delle priorità del semestre di presidenza bulgaro dell'Ue, cominciato questo gennaio. Anche il 2019 sarà un anno essenziale, l'ultimo del mandato dell'attuale Commissione, in cui si punta tra l'altro – secondo quanto riportano riportano i media locali – alla firma di un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra la Serbia e il Kosovo. Per quanto riguarda Serbia e Montenegro, i paesi più avanzati nel loro percorso di adesione all'Ue, un riferimento di massima è stato già fornito dal presidente Juncker, che lo scorso 8 novembre si è detto convinto che i due paesi entreranno nell'Unione entro il 2025. (Beb)