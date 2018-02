Serbia-Kosovo: premier Brnabic, "preoccupazione" per lentezza indagini su omicidio Ivanovic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, Oliver Ivanovic, è stato ucciso il 16 gennaio con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Dalla ricostruzione dell'accaduto, è emerso che gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Nei giorni scorsi, il ministero dell'Interno di Pristina ha fatto sapere di aver identificato l'auto utilizzata per l'uccisione di Ivanovic. L'auto dal quale sono stati sparati i colpi di arma da fuoco che hanno ucciso Ivanovic a Mitrovica Nord sarebbe stata immatricolata presso un indirizzo in Serbia nel 2009. Nei giorni scorsi il direttore nazionale delle forze di polizia serbe, Vladimir Rebic, ha confermato le voci di stampa secondo cui il proprietario della Opel Astra da cui sono partiti i colpi di arma da fuoco è un cittadino austriaco di origini serbe "morto da tempo". (Seb)