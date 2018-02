Kosovo: premier Haradinaj, Assemblea nazionale divisa su accordo confini con Montenegro (4)

- Secondo quanto scritto nei giorni scorsi dal quotidiano "Koha Ditore", il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj sta cercando "una scusa", un espediente per richiedere ai deputati dell'Assemblea nazionale di sostenere la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Come indicato dal quotidiano, Pristina avrebbe richiesto a Podgorica sostegno per superare l'attuale stallo sulla questione nel parlamento kosovaro. Haradinaj è stato, negli anni scorsi in cui era all'opposizione, uno dei maggiori detrattori dell'attuale versione dell'accordo con il Montenegro sostenendo che il paese avrebbe perso con tale intesa "circa 8 mila ettari di terreno". Ma per onorare gli impegni nella coalizione di governo di cui è premier, Haradinaj sarebbe stato costretto ora a cambiare posizione sostenendo la ratifica dell'attuale versione dell'accordo con Podgorica, anche se rimane critico su alcuni punti. (segue) (Kop)