Serbia: presidente europarlamento Tajani, 2018 anno decisivo per regione Balcani (8)

- Tajani ha dichiarato che l'Ue sostiene il proseguimento del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina, come unica via sicura per la stabilità dell'intera regione. I due interlocutori hanno infine concordato sull'importanza di un lavoro insieme per l'avanzamento della cooperazione istituzionale fra Serbia e parlamento europeo. In una conferenza stampa successiva all'incontro con il presidente Vucic, il capo dello Stato serbo ha ringraziato Tajani per il suo personale sostegno e per quello del parlamento europeo al percorso di adesione della Serbia. "Oggi abbiamo parlato di temi concreti su come accelerare il nostro processo di integrazione", ha detto Vucic elencando fra gli argomenti affrontati la cooperazione economica, l'avanzamento dei diritti civili, la pace regionale e il caso del recente omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Vucic ha poi sottolineato l'impegno della Serbia verso la tutela della pace regionale. (segue) (Seb)