Kosovo-Montenegro: presidente Thaci, accordo demarcazione confini va ratificata nell'interesse dei cittadini

- Il Kosovo dovrebbe ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il vicino Montenegro per iniziare il cammino verso l'integrazione europea. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebook, il presidente kosovaro Hashim Thaci, ripreso dai media nazionali. "Pochi giorni ci dividono dalla pubblicazione della strategia del Consiglio d'Europa per l'integrazione europea dei Balcani occidentali. Si tratta di una possibilità storica per il Kosovo di essere inclusa in modo dignitoso in questa strategia e di offrire chiarezza ai cittadini del Kosovo per i prossimi passi verso l'integrazione europea. Questa chiarezza, insieme alla libertà di movimento senza visti, sarebbe una buona notizia per ogni cittadino del Kosovo, nel decimo anniversario dell'indipendenza del nostro paese", ha scritto Thaci. Secondo il presidente Kosovaro, è necessario rispondere a criteri richiesti dall'Ue per il processo di integrazione europea. "Ora non è il momento di biasimare o giustificare, ma per azioni nell'interesse dello Stato e dei cittadini e mostrare una leadership adeguata", ha spiegato Thaci per cui la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro rientra in questa dinamica politica. "Dobbiamo fare ciò che è nell'interesse dei cittadini, una chiara prospettiva europea e una libera circolazione dei nostri cittadini in Europa", ha concluso Thaci. (Kop)