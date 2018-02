Svezia-Kosovo: ministro Esteri ha incontrato omologo Wallstrom, focus relazioni bilaterali

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha iniziato la sua visita ufficiale in Svezia dove ha incontrato l'omologo svedese Margot Wallstrom: lo riferiscono i media kosovari. “Abbiamo confermato il livello delle buone relazioni che esistono tra i due paesi e l'amicizia tra i due popoli", ha detto Pacolli dopo l'incontro. Il ministro kosovaro ha anche incontrato il segretario di Stato al ministero per la Cooperazione e lo Sviluppo internazionale, Ulrika Modeer, così come rappresentanti del parlamento svedese e membri del gruppo parlamentare di amicizia Svezia-Kosovo. (Kop)