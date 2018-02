Serbia: presidente europarlamento Tajani, 2018 anno decisivo per regione Balcani

- Il 2018 sarà un anno decisivo per il percorso di adesione europea della regione dei Balcani occidentali: ne è convinto il presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha compiuto oggi una visita a Belgrado, in Serbia. "La decisione della presidenza bulgara di mettere al centro del dibattito la situazione dei Balcani ci permetterà di affrontare con maggiore determinazione la situazione dei Balcani, la cui stabilità è fondamentale per l'intera Europa. Terrorismo, immigrazione, conflitti etnici ci preoccupano e noi dobbiamo fare di tutto perché la situazione migliori. Gli incontri di oggi mi fanno tornare a casa ottimista, perché ho visto da parte del presidente Vucic una grande volontà di procedere nella fase del dialogo anche con Pristina", ha commentato Tajani al termine della visita in una dichiarazione rilasciata alla stampa italiana a Belgrado. (segue) (Seb)