Cina-Regno Unito: i media di Pechino elogiano May per la scarsa pressione sui diritti umani

- I media di Stato cinesi hanno elogiato il “pragmatismo” del primo ministro britannico, Theresa May, che durante la sua visita di Stato in Cina ha evitato di soffermarsi sulle questioni dei diritti umani e sullo status e i margini di autonomia di Hong Kong. In un editoriale pubblicato oggi, nell’ultima giornata delle visita di May, il quotidiano “Global Times” afferma che la premier ha saggiamente “accantonato” le pressioni della cosiddette “opinione pubblica radicale”, concentrandosi invece sulla “collaborazione pragmatica” tra il suo paese e la seconda economia globale. “Alcuni media occidentali continuano ad ossessionare May affinché critichi Pechino, nel tentativo di dimostrare che (…) l’occidente ha consolidato la propria superiorità politica sul paese”, scrive il quotidiano del Partito comunista cinese. (segue) (Cip)