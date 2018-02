Serbia-Vaticano: ministro Esteri Dacic a colloquio con segretario Santa Sede per Rapporti con gli Stati Gallagher

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha avuto oggi un colloquio in Vaticano con il segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Paul Gallagher. Secondo quanto riferisce una nota di Belgrado, nel corso del colloquio è stata ribadita da entrambe le parti l'importanza dei rapporti bilaterali e della cooperazione, ed è stata espressa la disponibilità per un ulteriore intensificazione di tali rapporti, attraverso lo scambio di visite ad alto livello e l'istituzione di un meccanismo di consultazioni politiche regolari. L'arcivescovo Gallagher, ha fra le altre cose espresso l'interesse della Santa Sede per una cooperazione con la Repubblica di Serbia nel campo della tutela del patrimonio cristiano in Kosovo. Il ministro Dacic ha trasmesso i ringraziamenti alla Santa Sede per la posizione di principio riguardo all'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. Dacic ha inoltre invitato l'arcivescovo Gallagher a compiere una visita in Serbia. (Seb)