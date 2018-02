Serbia-Vaticano: ministro Esteri Dacic a colloquio con segretario stato Parolin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha avuto oggi un colloquio in Vaticano con il segretario di Stato del pontefice, il cardinale Pietro Parolin. Secondo quanto riferisce una nota di Belgrado, nel corso del colloquio è stata ribadita l'importanza dei rapporti bilaterali e della cooperazione. Nel corso del colloquio, prosegue la nota di Belgrado, è stato affrontato anche il tema del Kosovo. Il ministro Dacic ha illustrato l'attuale situazione riguardate il dialogo Belgrado-Pristina, ribadendo l'impegno sincero della Serbia nell'ambito del dialogo. Il segretario di stato Parolin ha dichiarato che la Santa Sede segue con particolare attenzione lo sviluppo della situazione nei Balcani e in questo contesto i negoziati fra Belgrado e Pristina. Dacic ha ancora una volta ringraziato per la posizione di principio della Santa Sede riguardo all'indipendenza autoproclamata dal Kosovo.(Seb)