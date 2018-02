Kosovo: governo, nessun problema con Washington su lista persone che non possono recarsi negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista dei 25 cittadini kosovari ai quali viene impedito di viaggiare negli Stati Uniti non rappresenta un problema nelle relazioni tra Pristina e Washington. Lo ha affermato il capo negoziatore di Pristina nel dialogo tra Kosovo e Serbia, Avni Arifi. Secondo l'emittente "Rtk", Arifi ha dichiarato che "durante il conflitto in Macedonia, nel 2000, molte delle persone che sono in questa lista, sono state sospettare di avere aiutato gli albanesi a ottenere i loro diritti. La guerra - ha aggiunto - è finita da oltre 18 anni ora, ma i loro nomi rimangono nella lista". Tra i kosovari inclusi nella lista anche il vicepremier Fatmir Limaj, e alcuni deputati del parlamento di Pristina. (Kop)