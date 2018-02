Serbia-Kosovo: ministro Giustizia Kuburovic auspica rapido avvio lavori Tribunale speciale Uck (3)

- Secondo quanto spiegato in conferenza stampa dal premier kosovaro Haradinaj, il governo “ha 30 giorni di tempo” per completare le procedure volte ad esaminare l’iniziativa parlamentare sull’abolizione del Tribunale speciale Uck. Rispondendo ad una domanda sugli espliciti avvisi da parte degli ambasciatori accreditati a Pristina, sul rischio di isolamento per il Kosovo in caso di un avanzamento dell’iniziativa, Haradinaj ha detto che “il governo è responsabile davanti all’Assemblea nazionale che lo ha eletto. Siamo responsabili di fronte agli ambasciatori per quanto riguarda le relazioni diplomatiche con i paesi – ha precisato -. Non sono i nostri dipendenti. I nostri dipendenti sono i parlamentari kosovari”. Nei giorni scorsi, Haradinaj ha evidenziato che si tratta di un'iniziativa parlamentare e il governo non ha “un ruolo specifico” sulla questione. (Res)