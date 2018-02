Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, da Belgrado "lobbying" contro politica estera di Pristina (4)

- "Certamente – ha aggiunto Pacolli – il mancato riconoscimento da parte di questi cinque paesi Ue ha disturbato il cammino di integrazione europea del Kosovo, ma non così tanto da non poter essere riconosciuto da 115 nazioni al mondo e da non diventare paese membro di 62 diverse organizzazioni regionali e internazionali. Inoltre, con alcune democrazie più grandi abbiamo relazioni ottime: Stati Uniti, Giappone, Canada, paesi europei come Italia, Germania e Francia”. “Ovviamente sarebbe stato giusto accettare questa realtà, in quanto il Kosovo esiste già e non si può fare nulla per cambiarlo”, ha concluso. (Kop)