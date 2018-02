Serbia-Ue: premier Brnabic a colloquio con presidente europarlamento Tajani (2)

- Nel corso della riunione è stato ribadita la necessità di concentrare tutti gli sforzi nella risoluzione delle questioni attorno ai capitoli più importanti, il 23 e 24 che riguardano i diritti civili e il proseguimento della riforma del sistema giudiziario. Brnabic ha dichiarato che la cooperazione regionale e il rafforzamento dei rapporti con i paesi vicini si trovano fra le priorità politiche della Serbia. Il paese, ha aggiunto, è pronto per una risoluzione delle questioni aperte bilaterali attraverso il dialogo e la cooperazione attraverso l'iniziativa regionale. La premier ha ricordato che è anche incoraggiante l'annuncio della Bulgaria di porre l'accento, durante la sua presidenza Ue di turno, su un miglior collegamento dei Balcani occidentali con l'Unione e su più chiare prospettive per l'integrazione Ue dell'intera regione. Tajani ha dichiarato che l'Ue sostiene il proseguimento del dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con Pristina, come unica via sicura per la stabilità dell'intera regione. I due interlocutori hanno infine concordato sull'importanza di un lavoro insieme per l'avanzamento della cooperazione istituzionale fra Serbia e parlamento europeo. (Seb)